Chris Stapleton Announces New Album [WATCH]

From A Room: Volume 2, Chris Stapleton’s new album, will be out December 1st!

Check out the 9-song tracklist below.

1. Millionaire (Kevin Welch)

2. Hard Livin’ (Chris Stapleton, Kendell Marvel)

3. Scarecrow In The Garden (Chris Stapleton, Brice Long, Matt Fleener)

4. Nobody’s Lonely Tonight (Chris Stapleton, Mike Henderson)

5. Tryin’ To Untangle My Mind (Chris Stapleton, Jaron Boyer, Kendell Marvel)

6. A Simple Song (Chris Stapleton, Darrell Hayes)

7. Midnight Train To Memphis (Chris Stapleton, Mike Henderson)

8. Drunkard’s Prayer (Chris Stapleton, Jameson Clark)

9. Friendship (Homer Banks, Lester Snell)