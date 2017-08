Midland Announced Their Debut Album Titled ‘On The Rocks’

Set to drop September 22nd, the 13-track album will feature every song from Midland’s EP, plus eight more songs all written or co-written by the band’s three members Mark Wystrach, Cameron Duddy and Jess Carson.

Visit Midlandofficial.com for details on how to pre-order the new album.

On the Rocks Tracklist:

1. “Lonely For You Only” | Jess Carson, Cameron Duddy, Mark Wystrach, Rhett Akins, Josh Osborne

2. “Make A Little” | Jess Carson, Cameron Duddy, Mark Wystrach, Shane McAnally, Josh Osborne

3. “Drinkin’ Problem” | Jess Carson, Cameron Duddy, Mark Wystrach, Shane McAnally, Josh Osborne

4. “At Least You Cried” | Jess Carson, Cameron Duddy, Mark Wystrach, Jonathan Singleton

5. “Burn Out” | Jess Carson, Cameron Duddy, Mark Wystrach, Shane McAnally, Josh Osborne

6. “Out Of Sight” | Jess Carson, Cameron Duddy, Mark Wystrach, Luke Laird, Shane McAnally

7. “More Than A Fever” | Jess Carson, Cameron Duddy, Mark Wystrach, Shane McAnally, Josh Osborne

8. “Check Cashin’ Country” | Jess Carson

9. “Nothin’ New Under The Neon” | Jess Carson, Cameron Duddy, Mark Wystrach, Shane McAnally, Josh Osborne

10. “This Old Heart” | Jess Carson, Mark Wystrach, David Lee Murphy, Jonathan Singleton

11. “Altitude Adjustment” | Jess Carson, Cameron Duddy, Mark Wystrach, Rhett Akins, Rodney Clawson

12. “Electric Rodeo” | Jess Carson, Cameron Duddy, Mark Wystrach, Shane McAnally, Josh Osborne

13. “Somewhere On The Wind” | Jess Carson, Cameron Duddy, Mark Wystrach, Rhett Akins, Josh Osborne